L’Avicca lance un nouveau label sur la qualité et la pérennité des réseaux fibre

L’Avicca, la SEML Innonvance et le Cercle CREDO lancent les candidatures pour l’obtention d’un nouveau Label Audit-Qualité-Pérennité-Fibre. Ce référentiel est destiné à harmoniser les pratiques d’audit et à qualifier les compétences des entreprises concernées dans le secteur de la fibre.

En marge de la proposition de loi sur la Pérennité des réseaux de communications électroniques adoptée par le Sénat en mai avant de passer devant l’Assemblée nationale à la rentrée, l’Avicca annonce ce 15 juin l’ouverture officielle des candidatures pour le label Audit Qualité Pérennité Fibre.

Créé dans une démarche de qualité et de pérennité des réseaux fibre optique par l’association des collectivités engagées dans le numérique, la SEML Innonvance et le Cercle CREDO, celui-ci s’adresse à toutes les entreprises qui auditent l’infrastructure des réseaux FTTH.

L’objectif annoncé est de s’assurer de la qualité de l’infrastructure d’un réseau fibre via un audit régulier et rigoureux, “à la fois pour garantir sa conformité aux exigences techniques et pour permettre sa pérennité durant les phases de construction. Pour les collectivités et les opérateurs, cela suppose de faire intervenir des entreprises qui ont des compétences spécifiques requises et des qualifications indispensables pour réaliser les audits dans les règles de l’art”, apprend-on.

Dans ce label AQPF les compétences du métier d’auditeur sont ainsi définies à partir de trois points. Le premier est d’évaluer la situation globale, c’est-à-dire un réseau de bout-en-bout, ou seulement une partie. Le second est “de vérifier la conformité des infrastructures construites en fonction des normes, de la législation en vigueur et du cahier des charges de l’opérateur d’infrastructures (ingénierie télécom, mesure, test de continuité)”. La dernière compétence est de rédiger une synthèse des résultats et dresser un diagnostic. Ce label aura une validité est de 2 ans, période durant laquelle l’entreprise labellisée fait l’objet d’un suivi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox