Une nouvelle plateforme SVOD française disponible sur Prime Video, découvrez-là gratuitement

Le service Gaumont Classique vient d’intégrer l’agrégateur de plateformes Amazon Channels, avec un essai gratuit de 14 jours.

Pour les amateurs de films en noir et blanc, c’est un bon plan. Le producteur et distributeur de films Gaumont a commencé son aventure en mai 2022 dans le monde de la vidéo à la demande et après avoir intégré son service Gaumont Classique sur les téléviseurs connectés, Android TV et Apple TV en fin d’année dernière, c’est désormais sur Prime Video que vous pouvez le découvrir.

Cette plateforme, offerte pendant 14 jours puis facturée 4.99€/mois, permet l’accès à des titres comme Carambolages, Les Truands ou Le Gentleman d’Epsom. Comédies populaires, cinéma d’auteur, films primés et oeuvres restaurées ainsi que certaines raretés sont ainsi au rendez-vous. L’avantage ici est que les abonnés Freebox Delta ou Révolution peuvent dorénavant y souscrire et en bénéficier directement depuis leur player, à condition d’être déjà abonné à Amazon Prime.

Cet abonnement d’Amazon est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi qu’aux détenteurs d’une Freebox mini 4K à laquelle est lié un forfait Free Mobile. Il permet, en plus d’accéder au service de SVOD du géant américain, de bénéficier de nombreux avantages comme la livraison ultra-rapide gratuite, un service de streaming musical ou encore des jeux gratuits…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox