Iliad va lancer une nouvelle entité pour ses Datacenters avec pour ambition de devenir leader européen

Iliad va séparer ses activités cloud et datacenter, autrefois gérée conjointement par Scaleway, en créant OPCORE à compter du 1ᵉʳ juillet prochain.

Du changement dans l’organisation de la maison mère de Free. Arnaud de Bermingham, le fondateur de Scaleway, filiale cloud du groupe, annonce aujourd’hui la création d’OPCORE. Cette nouvelle entité regroupera, dès le mois de juillet, l’ensemble des activités Datacenter gérées par Scaleway.

Au 1ᵉʳ juillet 2023, cette nouvelle société continuera ainsi à fournir plus de 44 millions d’utilisateurs finaux à l’aide de ses divers datacenter comptant en moyenne plus de 340 000 serveurs physiques. Tous les clients et fournisseurs ont déjà été notifiés et la séparation totale ne doit occasionner aucun impact en pratique pour ces derniers.

46 personnes travaillant à Scaleway dans ce domaine seront intégrés à la société et c’est Arnaud de Bermingham qui prendra la tête d’OPCORE après 18 années chez Scaleway. Cette dernière est déjà passée sous la houlette de Damien Lucas. “C’est une nouvelle aventure qui commence, des grosses ambitions pour devenir un leader européen du Datacenter dans un marché en pleine croissance” affirme le fondateur de Scaleway.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox