Un nouveau service de SVOD français débarque sur Apple TV 4K et Freebox Pop

Lancée en début d’année uniquement sur navigateur et mobile, la plateforme Gaumont Classique est désormais disponible sur Apple TV et Android TV.

Pour les cinéphiles qui veulent retourner à l’époque du noir et blanc. Le producteur et distributeur de films Gaumont a commencé son aventure en mai dernier dans le monde de la vidéo à la demande par abonnement et propose désormais son application sur les téléviseurs connectés. Ce service, nommé Gaumont Classique vous propose de découvrir les plus grands classiques du cinéma en noir et blanc avec un catalogue de 250 films accessibles en illimité.

En souscrivant à ce service pour 5€ par mois ou 50€/an, vous aurez ainsi accès à des titres comme Carambolages, Les Truands ou Le Gentleman d’Epsom. Comédies populaires, cinéma d’auteur, films primés et oeuvres restaurées ainsi que certaines raretés sont ainsi au rendez-vous, le tout intégralement sous-titré pour sourds et malentendants avec en plus des suppléments éditoriaux.

Pour accéder à ce service sur votre player Pop ou votre Apple TV 4K par exemple, il suffit de rechercher son nom dans le magasin d’application de votre appareil. Vous pouvez également vous abonner directement depuis votre téléviseur. Gaumont Classique est également disponible sur les téléviseurs Sony, TCL, Thomson, Philips et Panasonic compatibles Google TV ainsi que sur mobile et navigateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox