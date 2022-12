Cdiscount Mobile propose un forfait bon plan 100 Go et offre 1 mois d’abonnement

Cdiscount Mobile propose un forfait avec une belle enveloppe d’internet mobile à petit prix et une surprise supplémentaire.

Cdiscount Mobile commercialise un forfait 100 Go (débit ajusté au-delà) à 12,99 euros avec uniquement la 4G. Proposé sans engagement, le tarif n’augmente pas au bout de la première année. Ce forfait comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une partie roaming avec 12 Go de data mobile utilisables depuis l’Europe et les DOM. Cdiscount Mobile annonce par ailleurs offrir un mois d’abonnement, une formule qui se popularise chez les MVNO et même chez Bouygues Telecom récemment. Ce “cadeau” représente ainsi 12,99 euros d’économies.

En parallèle, Cdiscount Mobile propose un forfait 50 Go sans engagement à 9,99 euros par mois et un autre forfait 130 Go à 13,99 euros par mois. Les deux forfait incluent également les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que respectivement 9 et 13 Go depuis l’Europe et les DOM.

A noter qu’il faudra débourser 10 euros à la commande pour la carte SIM triple découpe.

