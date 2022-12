Une nouveauté chez Free Mobile peine à convaincre, des abonnés Freebox à rassurer… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Une nouvelle possibilité pour les abonnés Free Mobile qui laisse perplexe

Que ce soit en achat comptant ou via Free Flex, les abonnés Free Mobile peuvent désormais assurer leur nouveau smartphone acheté chez l’opérateur. “Cette assurance est facultative et garantit la réparation ou le remplacement du smartphone acheté ou loué, neuf ou reconditionné, chez Free. Le contrat garantit également le remboursement de la carte SIM et des communications effectuées frauduleusement en cas de vol indemnisé”, annonce le groupe d’assurance Axa qui prend donc en charge cette offre d’assurance mobile. Une bonne opportunité pour certains mais d’autres considèrent l’offre peu attrayante…

Une amende qui pointe du doigt des défaillances chez Free

Freebox mal reconditionnées, stockage de mots de passe en clair… Plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de l’opérateur auprès de la CNIL qui a prononcé le 30 novembre 2022 une sanction à son encontre de 300 000€. Si peu de Freebox sont par exemple concernées par les problèmes de mauvais reconditionnement évoqués par la Commission, certains aimeraient tout de même une communication de la part de leur opérateur.

Plutôt que de subir les coupures, les opérateurs auraient-ils dû mieux se préparer ?

Si un délestage a lieu, comment joindre ses amis ou pire, appeler à l’aide ? C’est une question qui préoccupe actuellement les opérateurs de téléphonies et les gestionnaires de services d’urgence qui en appellent à l’Union Européenne pour protéger les réseaux de télécommunications. Dans une lettre conjointe adressée à Bruxelles, l’EENA qui rassemble plus de 1500 représentants services d’appels d’urgence de 80 pays et l’ETNO regroupant de nombreux opérateurs européens dont Altice (SFR) et Orange alertent sur les risques. « Si les réseaux de télécommunications devaient faire l’objet de coupures planifiées, les citoyens risqueraient de ne pas avoir accès aux services de communication pendant la durée de la coupure, y compris les communications d’urgence” peut-on lire dans le courrier. Le sujet est brûlant en ce moment, mais certains indiquent que les opérateurs auraient pu chercher à préserver leurs réseaux en les sécurisant directement dès leur installation.

Comment clairement déterminer la motivation derrière le piratage ?

Si les sites de streaming illégaux sont régulièrement dans le viseurs des ayants-droits, cette fois ce sont directement les plateformes permettant d’héberger des fichiers qui sont ciblés par les ayants-droits. La Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF), le syndicat de l’édition vidéo (SEVN), l’Association des producteurs indépendants (API), l’Union des producteurs de cinéma (UPC) ainsi que le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) montent d’un cran et assignent Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free pour bloquer quatre sites d’hébergement : Upvid, Uvideo, Fembed et Uqload. Cette plainte relance ainsi le débat : pourquoi les gens piratent-ils ? La faute à un marché trop cher et trop peu concurrentiel pour certains…

OCS va changer pour le meilleur ou le pire ?

OCS City et OCS Choc, c’est bientôt fini. Le bouquet dédié au cinéma et aux séries lancé par Orange va en effet fusionner ces deux chaînes pour lancer OCS Pulp le 12 janvier 2023. L’avenir de ce bouquet de chaîne est toujours nimbé de mystère, alors que HBO devrait retirer ses contenus prochainement et que des discussions sont en cours pour le revendre. Certains considèrent que cette fusion de chaîne serait un des clous pour le cerceuil d’OCS, mais il faut tout de même être clair sur le changement apporté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox