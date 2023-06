Le paiement sur facture opérateur en plein boom chez les abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

L’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs dévoile sa 6ème édition de l’Observatoire du Paiement sur facture opérateur, et analyse les chiffres clés du marché.

“En 2022, le marché du paiement sur facture opérateur a poursuivi sa croissance constante depuis 2018, avec un montant global dépensé par les utilisateurs de 582,4 millions d’euros, soit une hausse globale de 7,8% par rapport à 2021”, tel est le bilan dressé le 15 juin par l’af2m dont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free sont membres.

Cette croissance est le résultat des actions mises en place par les quatre grands opérateurs nationaux afin de proposer la meilleure expérience de paiement à leurs clients.

Les solutions Store/DCB ont connu une progression de 5,4%

“Dans cette configuration, des acteurs tels que Apple, Blizzard, Google Play, Microsoft Store et Sony Playstation offrent l’option « facture opérateur » comme un moyen de paiement à part entière aux côtés de la carte bancaire, du porte-monnaie électronique ou du prélèvement. Cette solution de paiement connaît un succès toujours croissant du fait de son caractère pratique et sécurisant. En effet, le paiement sur facture opérateur permet de régler ses achats sans communiquer ses coordonnées bancaires ou créer de moyen de paiement en ligne tel que PayPal”, révèle l’association qui coordonne les travaux entre les opérateurs de communications électroniques et les groupements représentatifs des éditeurs de services et des prestataires techniques

Le succès se poursuit donc cette année, avec une progression de 5,4% des solutions Store/DCB, atteignant un montant total dépensé par les utilisateurs de 285,6 millions d’euros en 2022, comparé au 271 millions d’euros en 2021.

L’option Internet + (mobile & box) renoue en 2022 avec une croissance de 5,3% à pour représenter 181,5 millions d’euros. même si Free ne la propose plus. La partir Box continue de reculer (- 10,7%) alors que le mobile grimpe de 8,4%.

DE son côté, SMS+ connaît une augmentation de 3,4%. Ces solutions permettent de participer à des jeux-concours ou votes par SMS.Avec un montant global dépensé par les utilisateurs de 79,7 millions d’euros, ce segment a été porté par la coupe du monde de football 2022, qui a généré un fort engouement pour les votes et les pronostics par SMS.

Enfin, le montant global dépensé concernant les autres usages du SMS (don par SMS, ticket de transport par SMS, etc.) a progressé de 78%, atteignant 35,6 millions d’euros. “Cette progression reflète une utilisation toujours croissante du ticket de transport pas SMS, représentant à lui seul, 32,5 millions d’euros €, soit 91% du montant des nouveaux usages. Avec l’élan de générosité suscité par la guerre en Ukraine, les dons par SMS ont connu une forte croissance.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox