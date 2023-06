94% des abonnés Freebox et Free Mobile recommandent l’opérateur

Selon une étude Ifop pour Free menée en avril, le taux de recommandation chez Free est au beau fixe.

Premier recruteur sur le mobile et le fixe en 2022, Free a poursuivi sa bonne dynamique commerciale sur les deux segments lors des trois premiers mois de l’année, en atteste la publication de ses résultats le mois dernier. L’opérateur séduit ainsi les nouveaux clients tout en donnant entière satisfaction à son parc de 21,6 millions d’abonnés, en atteste un sondage Ifop mandaté par Free.

Sur un échantillon représentatif de 401 abonnés mobiles Free interrogés du 05 au 07 avril dernier et du 12 au 14 avril, un taux de 94% de recommandation a ainsi été atteint, contre 97% en 2021. L’opérateur rend visible les résultats de cette étude sur son site internet. L’opérateur peut aujourd’hui compter sur un réseau couvrant plus de 99% de la population en 4G et 89% en 5G. Sa qualité de service s’améliore également. Sa politique commercial n’est étrangère également à son succès puisque l’opérateur est le seul à ne pas augmenter ses prix, et les a même bloqué jusqu’en 2027.

En parallèle, sur la même période et selon un échantillon de 477 abonnés Freebox interrogés, le taux de recommandation s’élève également à 94% contre 88% en 2021. L’opérateur se démarque par un bon rapport-qualité, ses innovations, ses avantages Freebox et des box conçues pour durer au moins 10 ans, en atteste la Freebox Révolution lancée en 2010.

