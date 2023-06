Orange lance une nouvelle vente flash pour ses abonnés Livebox, un pack à 1€/mois

Abonnés Orange, vous pouvez découvrir le pack jeunesse à 1€/mois pendant deux mois, mais il faudra faire vite.

Pour faire plaisir à vos petits cet été. Orange lance en effet une vente flash sur son offre TV “Pack jeunesse”, comprenant plusieurs chaînes dédiées aux moins de 12 ans pour 1€/mois durant deux mois, une fois la période promotionnelle passée, le pack revient à 9.99€/mois. Attention cette offre n’est disponible que jusqu’au 14 juin prochain.

Il comprend Gulli MAx, TFou Max, mais aussi Tiji, Canal J, les autre chaînes Nickelodeon (junior, +1, teen et la classique) pour profiter “de milliers de vidéos de dessins animés et de séries à voir et revoir, permettant aux moins de 12 ans de suivre les aventures de leurs héros : Miraculous, La Pat’Patrouille, T’choupi, Barbapapa, Peppa Pig, Maya l’abeille, Oggy et les Cafards, Beyblade, Bob l’éponge, Pokémon, Tortues Ninja …”

Le pack intègre aussi l’offre jeux vidéos jeunesse. Cette dernière propose plus de 40 jeux vidéo accessibles en illimité sur TV spécialement sélectionnés pour les moins de 12 ans : c’est sans publicité et sécurisé. Jouez avec Garfield, Sonic, My Little Pony, l’Age de glace, la Pat’Patrouille et bien d’autres histoires encore … Les manettes compatibles peuvent être vendues par Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox