Free : “finis ta tarte tropézienne et rejoins l’équipe varoise”

Un nouveau Free Center ouvrira prochaines ses portes à quelques encablures de Saint-Tropez.

Auréolé de ses 204 Free Center répartis aux quatre coins de l’Hexagone, Free annonce l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique non loin de Saint-Tropez dans le Var, plus précisément dans la Galerie Géant La foux dans la commune de Gassin. Une bonne nouvelle pour les abonnés Free et les prospects, le Free Center le plus proche est aujourd’hui situé à Fréjus, à environ 22 km. L’opérateur a ainsi lancé les recrutements afin de constituer son équipe de conseillers et managers. Alors “finis ta tarte tropézienne et rejoins l’équipe varoise”, s’amuse Free sur Twitter.

#Var : bientôt une boutique #Free dans La Galerie Géant La Foux.

Finis ta tarte tropézienne et rejoins l'équipe varoise 👉https://t.co/yyIVtPqVZM pic.twitter.com/9yJ0U2E0S2 — Free Center (@Free_Center) June 15, 2023

après deux nouvelles ouvertures la semaine dernière à Nancy et à Roncq, Free poursuit à un rythme soutenu les annonces autour de prochaines inaugurations.

