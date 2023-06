Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

De l’aventure, de l’action et du rétro sont au programme de cette nouvelle sélection de titres mise à disposition des abonnés Prime.

Vous pouvez en effet récupérer des jeux sur l’application Amazon Games gratuitement grâce à l’abonnement inclus sur Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi qu’aux détenteurs d’une Freebox mini 4K avec un forfait Free Mobile. Vous pouvez également bénéficier de ces jeux en souscrivant à un abonnement Prime en option chez Free ou via le site Amazon. Deux des nouveaux titres sont disponibles durant 33 jours, le reste restera proposé jusqu’à la fin de l’année.

Vous pouvez ainsi découvrir Neverwinter Nights : Enhanced Edition. Dans ce RPG, parcourez des villes dangereuses, des donjons remplis de monstres et plongez dans une nature sauvage inexplorée à la recherche du remède à un fléau maudit qui ravage la ville de Neverwinter.

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans une autre ambiance, vous pouvez découvrir SteamWorlld Dig 2. L ebut est simple : minez votre chemin pour découvrir et explorer des mondes magnifiques remplis de trésors, de secrets… et de pièges.



Il reste encore deux jeux rétros qui sont disponibles jusqu’à la fin de l’année :Top Hunter: Roddy & Cathy, un jeu d’action à défilement horizontal publié par SNK en 1994. Dans ce système à deux lignes (avant et arrière) entre lesquelles vous pouvez alterner à volonté, sautez, tirez, lancez et effectuez des attaques spéciales pour vaincre les pirates de l’espace qui aspirent à la domination absolue. Ce jeu permet à deux joueurs de jouer simultanément.

Dans The Super Spy, utilisez vos poings, vos pieds et vos armes à feu pour combattre des terroristes et vous frayer un chemin dans le bâtiment où ils détiennent leurs otages. Battre des ennemis vous rapporte de l’expérience, que vous pouvez utiliser quand dans les RPG pour monter de niveau.

Pour savoir comment récupérer ces deux jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

