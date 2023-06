Iliad lance l’eSIM en Italie

La carte SIM virtuelle s’installe de l’autre côté des Alpes dans le groupe Iliad, elle est même gratuite pour certains abonnés Iliad.

Le groupe Iliad continue à déployer la carte SIM virtuelle sur ses différents marchés, après un lancement récent dans les Caraïbes. Les abonnés Iliad en Italie peuvent désormais bénéficier d’une eSIM sur n’importe quelle offre mobile proposée par l’opérateur.

La souscription est gratuite pour les abonnés à une offre à 9.99€/mois ou migrant vers cette offre, sinon un coût d’activation de 9.99€ sera facturé, tant pour les nouveaux abonnés que pour les clients actuels. Il est possible d’y souscrire sur le site web de l’opérateur, depuis son espace abonné, mais aussi dans les Simbox, par téléphone, et en se rendant dans les boutiques et Corners Iliad.

