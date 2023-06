Vers des batteries plus facilement remplaçables en Europe

Le Parlement Européen vient d’adopter une nouvelle réglementations concernant les batteries, avec une obligation de pouvoir remplacer soi-même la batterie de son appareil mobile.

Les réglementations dans le secteur de la tech continue de se développer à l’échelle européenne, avec par exemple l’obligation de proposer un port USB-C, de nouvelles règles pour les plateformes en ligne… L’Union Européenne entend également s’attaquer au sujet des batteries avec une révision des obligations existantes proposée par la Commission européenne.

Outre la gestion des déchets et la production de ces outils indispensables au fonctionnement de nos smartphones et autres appareils sans fils, cette réglementation doit également forcer les fabricants à une conception de leurs batteries de manière que les consommateurs puissent facilement les retirer et les remplacer eux-mêmes. D’autres mesures sont prévues comme des objectifs plus stricts en matière de collecte des déchets. Ces derniers sont fixés à 45% d’ici 2023, 63% d’ici 2027 et 73% d’ici 2030 pour les batteries portables; et à 51% d’ici 2028 et 61% d’ici 2031 pour les batteries MTL.

Après avoir été voté à très large majorité par les députés européens, ces propositions doivent encore être acceptées par le Conseil européen avant d’être publiées au journal officiel.

