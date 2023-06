Free Mobile lance l’eSIM dans les Caraïbes

Les nouveaux et abonnés actuels de Free Caraïbe peuvent désormais profiter de l’eSIM. Comme en France métropolitaine, elle est facturée 10€.

Déjà. Un peu plus d’un an après le lancement de sa révolution dans les territoires français ultramarins de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec un forfait généreux en data (120Go/mois) à 9,99€/mois, Free Caraïbe permet à présent d’opter pour l’eSIM, que soit lors de la souscription ou pour les abonnés actuels.

Facturée 10€ comme une carte SIM classique, l’eSIM est simple à activer depuis l’Espace Abonné. Attention toutefois à ce que votre smartphone soit compatible. Pour le savoir, Free met à disposition une page dédiée. Ne lui reste plus désormais qu’à permettre à ses abonnés mobile à La Réunion d’en profiter.

