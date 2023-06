Comme Netflix, Amazon Prime Video prévoit de lancer une offre moins chère avec pub

Après Netflix et Disney+, Prime Video lancera aussi un abonnement avec publicité.

A l’heure où la formule Netflix avec pub fait ses preuves là où le géant américain l’a lancée, cela fait des émules. Si Disney+ lui a déjà emboité le pas aux USA avec « Disney + Basic », Prime Video d’Amazon prévoit lui aussi de lancer une offre financée par la publicité selon le Wall Street Journal, ce qui l’aiderait à couvrir les coûts de création de films et de programmes. Le groupe de Jeff Bezos cherche à développer davantage son activité publicitaire ou générant plus de recettes à partir du divertissement.

Et ce n’est pas tout puisque Prime Video serait en discussion outre-Atlantique avec Max (HBO ) et Paramount+ pour intégrer leur formule avec publicité dans ses Amazon Channels.

Selon Bloomberg, Amazon étudierait en parallèle le lancement d’un forfait mobile gratuit ou à 10€/mois aux USA et serait déjà en discussion avec plusieurs opérateurs comme Verizon et T-Mobile. Si rien n’est encore fait, l’éventualité d’une telle offre en France semble aujourd’hui plus que lointaine. L’offre avec pub apparaît au contraire plus que probable.

