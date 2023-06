Une arnaque très fourbe s’attaque aux abonnés Bouygues Telecom, voici comment vite vous protéger

De plus en plus de témoignages d’abonnés relèvent avoir été abonnés à un service qu’ils n’ont jamais voulu dont le montant est prélevé directement sur leur facture Bouygues Telecom. L’opérateur est conscient du problème et apporte des éléments pour réagir face à cette arnaque.

L’hameçonnage peut prendre bien des formes et cette fois il utilise la solution Internet+ permettant le paiement sur facture pour vous piéger. Depuis 2022, des abonnés Bouygues Telecom se plaignent d’avoir été abonné à une offre “Buzz No Limit”, pourtant inconnue au bataillon. La découverte se fait parfois trop tard, sur la facture de leur opérateur.

Le fonctionnement est assez simple, vous recevez un SMS vous envoyant un lien vers une publicité et, en voulant la fermer, cela valide un achat à travers la solution de paiement sans que l’on s’en rende forcément compte. Un abonnement supplémentaire apparaît alors sur la facture de votre box ou forfait mobile. Si Bouygues Telecom est conscient du problème lorsqu’il s’agit d’une souscription non désirée, il explique cependant ne pas pouvoir bloquer le service du fait que d’autres utilisent ces services volontairement.

Ces abonnements peuvent uniquement être activés côté client. Cela peut expliquer le fait que certains éditeurs tiers tentent d'en profiter. Notre rôle est de permettre à nos clients de s'informer et de se protéger. Tout est fait en ce sens de notre côté. Bonne journée ! 2/2 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) June 7, 2023

Pour les personnes cherchant à s’en prémunir, l’opérateur a plusieurs conseils pour eux. Il explique les différentes manières de s’en protéger sur un post de l’assistance. Il est possible par exemple de résilier le service Internet+ pour éviter ces cas de figures si vous n’avez pas encore été touché. Mais pour résilier un abonnement déjà souscrit, voici la marche à suivre :

” Rendez-vous sur votre Espace Client,

rubrique conso, puis cliquez sur “Je gère ma conso” puis “gérer mes abonnements ” (si vous avez un mobile). On arrive ici:

https://www.bouyguestelecom.fr/mon-compte/gerer-mes-abonnements

ou pour une Bbox sur “Ma conso” – “Mes achats sur facture” – “Applications, contenus et services” ou “Mes achats Internet+ Box”. Vous arriverez ici:

https://www.bouyguestelecom.fr/mon-compte/microPaiement

Vous pourrez y bloquer les achats en définissant un seuil de blocage.

– Utiliser le lien reçu par sms : https://bytl.fr/mesabos?abonnement”

Si vous souhaitez éviter les achats, l’opérateur vous donne rendez-vous sur votre espace client, rubrique : “plafonner/bloquer mes achats sur facture” afin de bloquer vous-même cette option de votre contrat. (non bloquée de base, tout comme les appels vers les n° spéciaux, l’étranger etc …).

Enfin, si vous avez déjà souscrit et souhaitez contester, vous pouvez tenter de contacter le service client de l’éditeur. Cela se passe sur https://a.surmafacture.fr/ ou directement via les coordonnées reçues par SMS. Pour rappel, la solution Internet+ est commune à tous les opérateurs, il convient donc quoi qu’il arrive d’être prudent si vous l’avez activée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox