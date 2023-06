Clin d’oeil : Xavier Niel parfait un peu plus son jeu d’acteur au nom de la parité dans la tech

Le collectif Sista fait une nouvelle fois appel à Xavier Niel pour un nouveau clip humoristique à l’occasion de son premier sommet international sur l’investissement inclusif. Le fondateur de Free perdrait-il toute confiance en lui s’il était une femme ? Réponse en vidéo.

Il y prend goût, encore plus quand c’est pour la bonne cause. Depuis plusieurs années, Xavier Niel n’hésite pas se mettre en scène lui-même devant la caméra. On se souvient notamment de spots publicitaires de Free et d’une parodie d’un documentaire complotiste au moment du lancement de la 5G ou encore d’une apparition cocasse dans une campagne en 2022 du collectif Sista sur le traitement des femmes dirigeantes autour de la question : “Et si on posait la même question aux femmes et… aux hommes ?“.

Aujourd’hui, l’ONG féministe remet le couvert en marge de l’organisation de son premier SISTA Summit, un sommet international sur l’investissement inclusif qui aura lieu en juin à Paris. Et cette fois, seul Xavier Niel a été retenu. Dans une vidéo animée par Allison Chassagne de la chaîne Glamouze, les rôles sont inversés, Xavier Niel devient un employé intimidé et manque cruellement de confiance en lui aux dires de sa cheffe dont les remarques mettent mal à l’aise. “Xavier” finit heureusement par faire ses preuves. Il pourra assister le 13 juin à ce sommet au musée de l’Homme… ou de la femme… ou plutôt au “musée de tout le monde” comme il le suggère si bien.



Créé en 2018, Sista œuvre au quotidien pour sensibiliser et former l’écosystème tech aux enjeux de parité. Sa mission est de faire émerger une génération de leaders diversifiés en réduisant les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs.

