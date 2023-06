WhatsApp lance ses “chaînes”

Les nouveautés s’enchaînent chez WhatsApp avec un nouvel outil pour suivre l’actualité.

WhatsApp annonce aujourd’hui le lancement d’un nouvel onglet appelé Actus, dans lequel vous trouverez les statuts et les chaînes que vous choisissez de suivre. C’est un espace distinct de vos discussions avec vos proches et vos communautés. Une sorte de fil comme on peut en trouver sur Twitter en somme. Des premiers lancements ont lieu à Singapour et en Colombie avec un lancement dans d’autres pays, dont la France, dans les prochains mois.

Les chaînes sont un outil de diffusion à sens unique qui permettent à leurs admins d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des stickers et des sondages à leurs audiences. Il n’est donc pas possible d’interagir directement. Pour vous aider à choisir des chaînes à suivre, WhatsApp a développé un annuaire dans lequel vous pouvez rechercher des centres d’intérêt, des équipes sportives, des personnalités publiques et bien plus encore. Vous pouvez également accéder à des chaînes spécifiques en suivant un lien d’invitation reçu par message ou par e-mail ou publié en ligne.

“Nous avons à cœur de créer le service de diffusion le plus privé au monde. Pour cela, nous devons commencer par protéger les informations personnelles des admins de chaînes et des personnes qui les suivent. Si vous êtes admin d’une chaîne, votre numéro de téléphone et votre photo de profil ne seront pas montrés à vos followers. De même, si vous suivez une chaîne, votre numéro de téléphone ne sera pas révélé à l’admin et aux autres followers de cette chaîne. C’est vous qui décidez quelles chaînes vous voulez suivre, et vos choix sont privés” explique le service de messagerie.

Pour le géant américain, il n’est pas nécessaire que les actualités des chaînes durent pour toujours. L’historique des chaînes sur les serveurs ne sera donc conservé que pendant 30 jours, et Meta entend lancer bientôt des façons de faire disparaître les actualités des appareils des followers encore plus vite. Les admins auront également la possibilité bloquer les captures d’écran et le transfert sur leurs chaînes.

Les admins pourront choisir qui peut suivre leur chaîne et si leur chaîne pourra être découverte dans l’annuaire ou non. L’objectif des chaînes étant de toucher une vaste audience, elles ne sont pas chiffrées de bout en bout par défaut. “Nous pensons toutefois que dans certains cas où l’audience est plus restreinte, il pourra être utile de chiffrer les chaînes de bout en bout, par exemple dans le cas d’une organisation à but non lucratif ou de santé. Nous envisagerons de déployer cette possibilité à l’avenir” précise WhatsApp.

