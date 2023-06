L’Union Européenne veut lutter contre les contenus trompeurs créé par l’IA

Pour éviter la désinformation, un label serait créé obligeant d’indiquer qu’un contenu a été créé à travers des solutions d’intelligence artificielle.

Deepfakes, ChatGPT, IA génératrice… Les solutions utilisant l’intelligence artificielle se développent au point que virtuellement, la plupart des images que l’on voit peuvent avoir été générées par de l’intelligence artificielle. L’Union Européenne se penche actuellement sur les potentiels problèmes engendrés par de tels outils, avec un réel risque de désinformation.

Afin d’éviter les dérives, la Commission européenne veut ainsi créer un label Intelligence artificielle, apposé sur toutes ces images générées à travers ces outils. Apposé en filigrane ou à travers une inscription dans les métadonnées, rien n’est encore sûr sur la manière dont cela serait implémenté mais l’idée est de pouvoir informer les européens de la provenance du contenu.

"When it comes to AI production, I don't see any right for the machines to have freedom of speech.

Signatories of the EU Code of Practice against disinformation should put in place technology to recognise AI content and clearly label it to users."

— Vice-President @VeraJourova pic.twitter.com/yLVp79bqEH

— European Commission (@EU_Commission) June 5, 2023