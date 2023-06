Abonnés Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom : vous recevrez des alertes canicule par SMS cet été

Le dispositif FR-Alert sera utilisé par le ministère de la Transition écologique pour alerter les habitants situés dans des zones subissant de fortes chaleurs.

Dans le cadre d’un nouveau plan de gestion des vagues de chaleur présenté aujourd’hui par le ministère de la Transition écologique, le gouvernement entend alerter localement les personnes se trouvant dans les zones à risque. Pour cela, un SMS leur sera directement envoyé grâce à FR-Alert, solution lancée en juin 2022 en France.

Ainsi, les préfets auront la possibilité de déclencher directement ce dispositif dans le but de “prescrire des comportements de sauvegarde circonstanciés” explique le ministère. L’idée étant ainsi de prévenir uniquement les zones concernées, comme ce fut le cas lors d’un premier essai réalisé le jeudi 13 avril près de Dunkerque, où un camping situé à Bray-Dunes a fait l’objet d’une simulation. L’exercice a duré de 12 à 14h.

Cet outil utilise une technologie nommée Cell Broadcast (en 4G ou 5G). Le message sera transmis en plusieurs langues si nécessaire et afin qu’il soit bien vu, l’écran s’allumera même en veille et la sonnerie se déclenchera selon la gravité, y compris si votre téléphone est en silencieux. Il est issu d’une collaboration entre l’État et les opérateurs suite à l’accident à Rouen s’étant déroulé en septembre 2020.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox