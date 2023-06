Free envoie un mail à certains abonnés Freebox pour présenter la nouvelle “offre Netflix qu’il leur faut”

“Découvrez le catalogue Netflix avec une nouvelle offre à petit prix”, Free informe ses abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K de l’arrivée de l’abonnement avec pub du mastodonte de la SVOD.

A l’heure où Netflix lutte contre le partage de mots de passe en incitant à ajouter un abonné supplémentaire au compte principal (5,99€/mois), les abonnés Freebox ayant souscrit l’une des formules historiques du géant de la SVOD via le FAI ne profitent pas de cette option. Pour ce tarif, une autre possibilité existe, opter pour le nouvel abonnement “Netflix Standard avec pub”.

Lancée discrètement le 26 mai dernier sur les Freebox Révolution (avec ou sans TV by Canal), mini 4K et Pop, cette offre est aujourd’hui mise en avant par Free. L’opérateur envoie actuellement un mail aux abonnés concernés pour promouvoir cette formule, taillée pour les petits budgets à condition d’accepter l’intégration de publicités dans les titres du catalogue de Netflix. A vous de décider si c’est “l’offre qu’il vous faut”, comme le présente Free. Celle-ci est disponible sur TV et PC/Mac depuis netflix.com ou sur tablette et smartphone via l’application dédiée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox