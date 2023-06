Freebox TV : une chaîne gratuite à nouveau disponible après plus de 2 ans d’écran noir

La chaîne locale réunionnaise Télé Kréol est à nouveau disponible sur les Freebox.

Après plusieurs année de mire, la chaîne Télé Kréol a fait son retour sur l’ensemble des Freebox le 15 juin. Disponible gratuitement sur le canal 474, cette chaîne de télévision locale réunionnaise a vécu de nombreux rebondissements en 2019. Après avoir annoncé sa fermeture, elle s’est vue accorder un sursis d’une dizaine de jours.afin de trouver de nouveaux financements.

Une cagnotte en ligne a été lancée afin de récolter 200 000 euros pour continuer de subsister après plus de 10 ans d’aventure. La chaîne ne récoltera pas les fonds nécessaire et cessera d’émettre sur le canal 3 de la TNT, elle continuera malgré tout d’être diffusée sur les autres supports TV. Télé Kréol a été lancé en 2015 sur les Freebox mais depuis plus de 2 ans, les abonnés n’y avaient plus accès.

