Free tease à nouveau la Freebox V9, que prépare Xavier Niel ?

Après avoir donné un gros indice sur la date de lancement de sa prochaine Freebox, Free continue de faire monter l’attente autour de la Freebox V9.

Depuis samedi, on sait que la nouvelle Freebox doit être lancée entre le 21 janvier et le 19 février prochain. Après avoir été assez discret sur le sujet, le compte X officiel de l’opérateur se met à teaser l’arrivée de la V9 avec un nouveau post.

On peut y voir une image volontairement floutée, dissimulant ce qui pourrait potentiellement être le player ou le server de la nouvelle box avec un texte mystérieux. ” Publication extra sensible. Cette photo contient du contenu sensible sur notre prochaine Freebox. Afin de ne pas vous spoiler, la publication n’est pas visible pour le moment” affiche l’image, laissant donc un mystère entier sur la box. Certains imaginent également qu’il s’agirait d’un indice sur le nom de la prochaine offre fixe de Free, suggérant une Freebox Extra avec l’utilisation du terme “extra sensible”.

L’opérateur continue ainsi à maintenir l’attention autour du lancement prochain de sa box en interpellant directement son créateur, Xavier Niel, lui demandant “qu’est-ce que tu nous cook ?“. Autrement dit, en lui demandant directement ce qu’il prépare pour ce lancement. Une référence à un meme assez connu sur le web déjà utilisé par Xavier Niel lui même sur X.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox