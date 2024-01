Free révèle un premier indice énorme sur la date de lancement de la Freebox V9, elle arrive

La nouvelle Freebox V9 sera commercialisée entre le 21 janvier et le 19 février prochain.

La nouvelle Freebox V9 dont personne ne connaît encore le nom hormis l’opérateur lui-même, est sur le pas de tir, la fusée de Free s’apprête à décoller dans les toutes prochaines semaines et c’est lui qui le dit de manière détournée. Si Free avait prévu une commercialisation fin 2023, il a récemment annoncé la couleur par email à ses abonnés, “quelque chose se prépare”.

Si la date de sortie exacte n’est pas encore connue, Free sème un premier indice et lance véritablement le buzz autour de son nouveau bébé haut de gamme qui remplacera la Freebox Delta à un prix similaire.

Sur Instagram, Free a dégainé ce 13 janvier un post au message très clair “Swipe pour une surprise”. Dans celui-ci, l’opérateur passe en revue ses différentes Freebox, comme la Révolution, Delta, Pop et pour la première fois, la Freebox V9 dont le visuel n’est pas dévoilé. L’opérateur se fend toutefois d’une annotation : ” Tu ne me connais pas mais tu m’aimes”.

Rien de très exaltant en soi mais à y regarder de plus près, chaque photo de Freebox dispose d’un signe astrologique, et cela devient plus qu’intéressant. Ainsi la Freebox Delta et Révolution se voient créditer du signe du sagittaire puisqu’elles ont été commercialisées durant un mois de décembre. La Freebox Pop a été lancé en juillet 2020 et se voit donc associée au signe du cancer. Pour la Freebox V9, il s’agit du verseau, cela sous-entend ainsi que la nouvelle box de Free verra le jour entre le 21 janvier et le 19 février prochain.

Free commence à faire du teasing autour de la #FreeboxV9 sur Instagram ! (Merci @timote_rbbe)https://t.co/k6RwIbwEXg@First595 a remarqué que chaque photo a son signe astrologique, qui correspond à la date de sorti Freebox V9 = Verseau = entre le 21 janvier et le 19 février ! pic.twitter.com/rropBw6QVc — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 13, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox