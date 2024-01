Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la TV en illimitée et gratuite débarque pour les abonnés au forfait à 19,99€, TF1 évolue et innove sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free annonce la signature d’un nouvel accord avec TF1 et l’arrivée de nouveautés pour ses abonnés Freebox comme la nouvelle plateforme TF1+ courant janvier. Plus d’infos… Encore plus de chaînes offertes en janvier sur la Freebox : Histoire TV, Ushuaïa TV, TV Breizh en plus de 15 autres. Voici le récapitulatif… Free lance 2 nouveaux packs exclusifs, incluant BeIN Sports, à l’occasion de la CAN. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC à récupérer gratuitement : APICO, un jeu de simulation relaxant où vous pouvez élever, collecter et préserver des abeilles. Plus d’infos… OQEE devient accessible hors connexion Freebox sur Apple TV. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : Free lance une avalanche de promotions sur de nombreuses Smart TV, jusqu’à 450€ de remise. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Pour célébrer comme il se doit aujourd’hui ses 12 ans d’existence, Free Mobile frappe fort et permet désormais aux abonnés au Forfait Free 5G 250 Go (19,99€/mois) d’accéder à la richesse des contenus OQEE by Free sur smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV et oqee.tv. Free est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans sans surcoût en France métropolitaine. Plus d’infos…

Free Mobile lance ses Merci Days, découvrez ses offres sur 45 smartphones. Plus d’infos…

L’opérateur annonce franchir le cap des 15 millions d’abonnés mobile et change quelques règles comme le blocage de la ligne sur les forfaits 2€ à partir de 20€ de hors-forfait. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Performances fibre et ADSL : Free se fait dépasser par Bouygues Telecom en 2023, son concurrent le bat sur tous les critères. Plus d’infos…

Nouveau concours Free : répondez à deux questions et tentez de gagner deux places pour le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer du 24 au 28 janvier 2024. Plus d’infos…

Interview Univers Freebox : Free_1337, le service de Free qui vous dit tout sur ses réseaux fixe et mobile. Plus d’infos…

Réseau de distribution : une deuxième boutique Free dans la Drôme, et la première à Montélimar. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox