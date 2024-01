Free Mobile annonce franchir le cap des 15 millions d’abonnés

Free Mobile recrute des abonnés à tour de bras pour la deuxième année consécutive et fait oublier une période de désaffection.

A l’occasion de son anniversaire, Free Mobile annonce que plus de 15 millions d’abonnés mobile lui font désormais confiance. “En 12 ans, nous avons beaucoup changé, mais sans jamais rien changer à nos valeurs : liberté, simplicité, générosité et transparence pour garantir au plus grand nombre le meilleur accès à la connectivité, au meilleur prix”, se félicite l’opérateur à cette occasion.