L’application OQEE by Free se met à jour sur tous les supports pour intégrer sa grande nouveauté

Les nouveaux et abonnés actuels au forfait à 19,99€/mois de Free Mobile bénéficient désormais de 220 chaînes TV incluses via l’application OQEE by Free. Une version 2.0 vient d’ère déployée pour intégrer ce nouvel accès.

A l’occasion de ses 12 ans, Free Mobile a tenu à marquer les esprits ce 9 janvier 2024 en intégrant son application TV OQEE by Free sans surcoût dans son forfait 250 à 19,99€/mois.

Pour permettre d’accéder à cette grande nouveauté, l’opérateur vient de déployer une mise à jour de son application phare sur tous les supports compatibles.

Celle-ci passe ainsi en version 2.02 sur le Player Pop, Android TV et Fire OS, 2.0 sur Apple TV, 2.0.1 sur Smart TV Samsung, 2.0 sur iPhone et iPad, 2.0.2 sur mobile et tablette Android ou encore en version 2.0.1 pour les navigateurs.

“OQEE s’agrandit avec l’arrivée des abonnés au Forfait Free 5G. Profitez dès à présent de plus de 220 chaînes en direct, de nombreux services de replays et un accès à notre plateforme OQEE Ciné, offrant plus de 500 films et séries en illimité ! Merci Free “, indiquent à chaque fois les développeurs sans préciser si des améliorations supplémentaires ou corrections de bugs ont été apportées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox