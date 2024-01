Free Mobile frappe très fort en incluant gratuitement l’application TV OQEE pour tous ses abonnés au forfait à 19,99€

OQEE by Free est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs du Forfait Free 5G, qu’ils soient déjà abonnés ou nouveaux.

La TV débarque gratuitement chez Free Mobile, le premier recruteur sur le segment envoie un message fort à la concurrence dans un contexte où il est le seul à ne pas augmenter ses prix. Alors que le cap des 15 millions d’abonnés mobile vient d’être franchi, Free Mobile célèbre aujourd’hui ses 12 ans. A cette occasion, les abonnés au Forfait Free 5G 250 Go (19,99€/mois) ont désormais accès à la richesse des contenus OQEE by Free sur smartphones, tablettes, TV connectées, boîtiers TV et oqee.tv. Free est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans sans surcoût en France métropolitaine.

OQEE leur permet d’accéder à plus de 220 chaînes TV incluses, y compris celles de la TNT ainsi qu’à de nombreux services de replay. Ils bénéficient des fonctionnalités avancées telles que le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture.

Pour enrichir leur expérience, les abonnés peuvent également profiter d’OQEE Ciné, le service de vidéo à la demande inclus et illimité de Free. Cette plateforme de streaming avec publicité propose aux abonnés un catalogue riche et varié de plus de 500 films et séries disponibles à tout moment, à volonté et sur tous leurs écrans.

Tous les abonnés Mobile Free titulaires d’un abonnement Freebox avec le service de télévision profitent déjà de l’appli TV OQEE by Free. Il leur suffit d’utiliser leurs identifiants Freebox pour se connecter.