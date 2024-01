Netflix envisage des achats intégrés et de la pub dans son offre gaming

Netflix continue de chercher à rentabiliser ses abonnements et se tourne maintenant vers sa section de jeux mobiles.

Et pourquoi pas des pubs dans les jeux, en plus d’entre chaque épisodes ? Si Netflix a déjà augmenté ses prix et supprimé son offre la moins onéreuse sans pub en France, le géant américain n’entend pas s’arrêter là. Il envisage ainsi plusieurs solutions pour tenter de rentabiliser son catalogue conséquent de jeux mobiles.

Ainsi, la publicité ou la possibilité de réaliser des achats intégrés sur les jeux Netflix serait envisagé, mais aussi l’achat pur et simple des plus gros titres proposés dans le catalogue. On pense notamment à l’intégration récente de GTA. Pour l’heure, rien n’est encore décidé et Greg Peters, co-directeur général de Netflix, affirmait en avril dernier vouloir “offrir une expérience de jeu différenciée, ce qui implique de donner aux créateurs de jeux la capacité de concevoir des jeux purement sous l’angle du plaisir des joueurs“.

Mais les publicités aussi de base étaient refusées par Netflix, il reste à voir si la rentabilisation des jeux mobiles se fera de cette manière.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox