Iliad va devoir faire face à un concurrent pour racheter Vodafone

Iliad pourrait avoir fort à faire alors qu’une nouvelle offre pour Vodafone en Italie est attendue dans les prochains jours.

Un bras de fer à au moins 10 milliards de dollars pourrait s’engager rapidement dans les Alpes. D’après certaines sources du Corriere Della Sera, la proposition faite par Iliad pour le rachat des activités italiennes de Vodafone est considérée comme un point de départ pour d’éventuelles négociations.

Le 18 décembre 2023, Iliad annonçait en effet proposer une fusion des activités avec la création d’une nouvelle société nommée Newco, initialement détenue à parts égales. Vodafone obtiendrait 50% du capital social de Newco ainsi qu’un paiement en numéraire de 6.5 milliards d’euros et un prêt d’actionnaire de 2.0 milliards d’euros. Iliad disposerait des 50% restant. Dans le cadre de la transaction proposée, Iliad disposerait d’une option d’achat sur la participation de Vodafone dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10 % du capital social de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres (equity value) au closing. Dans le cas où Iliad choisirait d’exercer la totalité des options d’achat, cela générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliard d’euros en numéraire pour Vodafone pour atteindre le montant de la valorisation totale de la branche italienne : 10.45 milliards d’euros

Mais un nouveau concurrent porurait se faire remarquer avec Swisscom, qui détient l’opérateur Fastweb en Italie. Le groupe pourrait en effet faire une offre avec un prix plus élevé, soit avec un paiement immédiat pour un rachat direct, ou encore en proposant une alliance qui permettrait tout de même à Vodafone de conserver un pied en Italie. Le choix reviendra alors à Vodafone, dont la présidente du groupe a déjà indiqué qu’elle était “en faveur de la consolidation du marché dans les pays où il n’obtient pas de rendements adéquats sur les capitaux investis“.

