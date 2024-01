Free Mobile continue d’offrir du pouvoir d’achat aux Français en permettant de se passer d’une box pour accéder à la TV

En incluant dès aujourd’hui gratuitement son application OQEE by Free et ses 220 chaînes TV pour ses abonnés au forfait à 19,99€/mois, Free Mobile va encore une fois faire évoluer les usages et soulager les utilisateurs qui éprouvent de plus en plus de difficultés à payer leur box internet.

Depuis janvier 2012 et le lancement de sa révolution, Free Mobile a foncièrement bouleversé le marché en cassant les prix mais aussi en faisant évoluer les usages, de quoi faire le plus grand bien aux portefeuilles des ménages français qu’ils soient abonnés ou non puisque la concurrence à dû s’aligner progressivement sur les nouveaux standards imposés par le trublion.

Si aujourd’hui, les forfaits mobile en France font partie des moins chers en Europe, Free Mobile en est l’une des principales raisons. Aujourd’hui, l’opérateur fête ses 12 ans et peut se targuer de ne pas avoir augmenté ses prix depuis son lancement. Mieux encore, il a pris l’engagement il y a deux ans de ne pas toucher aux tarifs de ses offres historique (2€ et 19,99€) jusqu’en 2027.

Son forfait phare est depuis de nombreuses années celui affiché à 19,99€/mois, lequel n’a cessé d’être enrichi. Depuis ses débuts, Free a ainsi “multiplié par plus de 80 la quantité de data incluse en France métropolitaine, augmenté de 40 à 100 le nombre de destinations incluses pour les appels vers les fixes depuis la France métropolitaine, amélioré la qualité de service en incluant la 4G puis la 5G et en proposant les appels en VoLTE et en Wi-Fi (VoWi-fi), mais aussi inclus 35 Go en 4G d’Internet depuis 100 destinations à l’international, et ajouté de nouveaux services inclus comme l’application Free Ligue 1 et aujourd’hui l’appli TV OQEE by Free, … le tout sans changer le prix du forfait”, se félicite ce 9 janvier l’opérateur.

Intégrer sans surcoût l’accès à plus de 220 chaînes TV incluses, mais aussi à de nombreux services de replay et à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle du direct, le start-over et la reprise de lecture, peut-être considéré aujourd’hui comme une nouvelle révolution pour beaucoup. En effet, en déboursant seulement 19,99€/mois, l’opérateur permet de disposer de 250 Go de data en 4G et 5G ainsi que de la TV. Beaucoup d’étudiants ou de foyers au budget très limité ont ainsi désormais la possibilité de réduire les coûts en se passant de l’abonnement à une box internet dont le prix ne cesse d’augmenter. Au-delà d’être très complète, l’application OQEE by Free revêt l’avantage d’être accessible sur de nombreux supports comme des TV connectées, Apple TV, Android TV, navigateurs, tablettes et smartphones, ou encore Fire TV et bientôt plus encore comme les téléviseurs LG. Les fonctionnalités Airplay et Chromecast permettent aussi d’autres possibilités d’accès. La seule condition pour que tout fonctionne, est la nécessité d’une connexion mobile 4G ou 5G décente. Si la concurrence propose déjà se type d’application à certains abonnés mobile, Free l’assure, il est le premier opérateur à proposer dans son offre Mobile un accès TV sur tous les écrans sans surcoût en France métropolitaine. Les usages vont une nouvelle fois évoluer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox