Free Mobile lance ses Merci Days, découvrez ses offres sur 45 smartphones

C’est parti pour les Merci Days de Free. Jusqu’au 6 février 2024, vous pouvez bénéficier de remboursements allant jusqu’à -250€ sur une sélection de smartphones 5G dans sa boutique en ligne.

C’est les soldes dans la boutique Free Mobile. “Pendant les Merci Days, Free vous gâte avec des offres exceptionnelles. Vous pouvez obtenir jusqu’à -200€ de remboursement sur une variété de mobiles 5G. C’est l’occasion parfaite de mettre la main sur le téléphone de vos rêves à un prix réduit“, annonce ce 10 janvier l’opérateur sur son portail web.

L’opérateur met notamment en avant le Samsung Galaxy Z Flip5 256 Go, qui bénéficie d’une remise immédiate de 100€ en l’achetant au comptant ou en choisissant l’option de location avec option d’achat Free Flex. Si vous avez un forfait mobile Free, vous pouvez également obtenir un remboursement de 100€ sur demande sous forme d’avoir sur votre facture. Un bonus reprise est également proposé. “Pour cela, vous devez également souscrire à un forfait mobile Free et effectuer la reprise d’un ancien mobile d’une valeur minimum de 10€”, explique l’opérateur.

Le remboursement se fera alors soit sous forme d’avoir sur votre facture, “à compter de la facture suivant la validation de la reprise du mobile par Recommerce si vous faites la transaction en ligne, soit en boutique, où vous bénéficierez d’une remise immédiate à hauteur du premier paiement du mobile, moins 1€, suivi du remboursement du montant restant sous forme d’avoir sur facture.”

Des promotions sur 45 smartphones

Parmi les autres offres, on notera 100€ de bonus prise et 250€ de remise immédiate sur le Samsung Z Fold5, 50€ d’ODR et 70€ de remise immédiate sur l’iPhone 15, 15 plus, Pro et 15 Pro Max, ou encore 220€ de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le Razr 40 Ultra bénéficie quant à lui d’une réduction de 200€ comme le Galaxy S23+. Le Google Pixel 8 pro voit son prix baisser de 110€ sur demande avec en plus 80€ de remise immédiate. Idem pour le Pixel 8 pour l’ODR avec une réduction immédiate de 30€.

Xiaomi est aussi de la partie, son 12T bénéficie d’une offre de remboursement de 110€. Honor n’est pas en reste non plus avec notamment une réduction sur le Pack Honor Magic6 Lite + Earbuds X5. Au total, près de 45 références de smartphones de grands fabricants bénéficient de promotions dans la boutique en ligne de l’opérateur. Les abonnés Free Mobile bénéficient parfois d’offres différentes et plus avantageuses que les non-abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox