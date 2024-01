La révolution Free Mobile fête ses 12 ans, l’opérateur continue de se démarquer

Et une année de plus. Le 10 janvier 2012, Free Mobile a débarqué sur le marché en cassant les prix. 12 ans plus tard, l’opérateur compte 15 millions d’abonnés.

“Liberté, égalité, prix inchangés“, telle est la devise du fondateur de Free. Il y a 12 ans, l’opérateur de Xavier Niel s’est lancé en grande pompe sur le marché du mobile, venant casser les prix tout en mettant à genoux la concurrence avec une ligne directrice claire. Deux offres historiques simples et transparentes qui verront leur prix ne pas évoluer depuis leur lancement et ce au minimum jusqu’en 2027. De trublion des télécoms, Free Mobile passe aujourd’hui à l’arme anti-inflation du secteur. Grâce à lui, la France fait partie des pays européens proposant les forfaits les moins chers.

Deux offres historiques au prix inchangé et des évolutions

On n’oublie pas sa première valeur, la liberté avec notamment le lancement d’offres sans engagement et en “SIM Only”, changeant les pratiques courantes à l’époque sur le marché avec des engagements de longue durée. L’opérateur revendique également une générosité dans le contenu de ses forfaits, avec l’introduction de l’illimité pour les appels et les SMS qui sont depuis devenus la norme, ainsi qu’un enrichissement en data de son forfait à 19,99€/mois, passant de 3Go/mois à son lancement à 150Go/mois en 2021, puis à 210 Go et 250 Go actuellement.

Sans oublier bien sûr l’intégration de la 4G et de la 5G sans surcoût. Ou encore de Free Ligue 1 et hier de l’application TV OQEE by Free. Le roaming est aussi important aux yeux de l’opérateur qui a encore fait évoluer son offre l’été dernier avec 35 Go inclus dans 100 destinations. Le Forfait 2€ a lui aussi eu droit à une évolution, le lancement d’un booster payant actuellement au prix de 2,99€ pour 5 Go de données et les appels illimités au lieu de 2h de communications et 50 Mo de data.

Côté technologies proposées, l’opérateur a su se mettre au niveau de la concurrence avec lancement certes tardif de la VoLTE, VoWiFi et de l’eSIM. En matière d’innovation, on retiendra le lancement de Free Flex en juin 2021, qui permet d’étaler le paiement d’un mobile sans frais. Lancée en juillet 2018, son offre Série Free est aujourd’hui figée à 12,99€/mois pendant 1 an avec 140 Go de data. C’est une manière pour l’opérateur d’améliorer son mix d’abonnés 4G/5G puisqu’au bout d’un an les abonnés basculent vers son forfait le plus onéreux. De quoi aussi améliorer son revenu moyen par abonné.

Un réseau mobile à la hauteur

Pour soutenir l’ évolution des usages, Free a dû également déployer rapidement et efficacement un réseau mobile à l’échelle nationale. Partant d’une couverture de 27% de la population en 3G avec 700 sites mobiles, l’opérateur a depuis largement rattrapé son retard, malgré un lancement près de 15 ans après ses rivaux. Free Mobile compte aujourd’hui 25 969 sites en France (99% de couverture 4G) devançant désormais SFR et se rapprochant de Bouygues Telecom. Il bénéfice également du plus grand réseau 5G en nombre de sites avec 18 699 supports 5G techniquement opérationnels, lui permettant de couvrir 94,5%de la population. Pour réduire l’empreinte énergétique de ses réseaux, l’opérateur éteint certaines fréquences la nuit et fait même reconditionner ses antennes.

Pour faire fonctionner ces réseaux et déployer ces infrastructures, l’opérateur a ainsi plus que multiplié par 5 le nombre de collaborateurs au sein de sa maison-mère. Toutes ces évolutions lui permettent aujourd’hui de comptabiliser aujourd’hui 15 millions d’abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox