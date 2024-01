Encore 2 autres chaînes françaises offertes sur la Freebox ce mois-ci

Et encore deux chaînes de plus à découvrir gratuitement sur la Freebox en janvier.

En plus des 8 chaînes du groupe M6 ainsi que des 8 chaînes du Groupe Warner proposées gratuitement jusqu’à la fin du mois, Free vient d’ajouter 2 autres chaînes, du groupe TF1 cette fois-ci, qui sont offertes jusqu’au 2 février. Il s’agit de :

Histoire TV sur le canal 205 de Freebox TV

Ushuaïa TV sur le canal 204 de Freebox TV

Certaines de ces chaînes ne concernent que les abonnés, Freebox Pop, Freebox Mini 4K, Freebox One et Freebox Crystal puisqu’elles sont déjà incluses dans les offres Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta.

Pour bénéficier de ces mises au clair, il suffit simplement de vous rendre sur les canaux idoines dès maintenant et jusqu’au 2 février, sans aucune manipulation à réaliser. Ces chaînes sont offertes sur toutes les interfaces TV des Freebox mais également sur l’application OQee.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox