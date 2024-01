Offert sur les Freebox, la plateforme Explore de Mediawan s’enrichit grâce à un nouveau partenariat

Mediawan signe un partenariat avec le sud-coréen Hybe pour développer son catalogue de documentaires.

Animé par son ambition de devenir un “champion mondial des contenus“, Mediawan a mis un premier pied dans la SVOD en 2021 en lançant sa première plateforme de streaming baptisée “Explore”, d’abord en exclusivité dans l’application Apple TV avant d’enclencher une distribution plus étendue en signant en 2022 sa place dans les Amazon Channels de Prime Vidéo puis en intégrant les Livebox d’Orange et plus récemment les Freebox.

Dédiée aux documentaires, la plateforme vient s’enrichir de nouveaux contenus de qualité. Mediawan Thematics a annoncé le 9 janvier avoir signé un partenariat avec Hybe, une société sud-coréenne spécialisée dans le divertissement et les médias afin d’alimenter Explore.

Grâce à cet accord, le service de SVOD affiché à 3,99€/mois, va proposer notamment des documentaires sur la culture sud-coréenne en décryptant le phénomène K-content, à travers notamment un programme sur le groupe de K-pop BTS dès le 1er février prochain.

6 mois offerts sur les Freebox

Depuis mi-novembre, Explore mais aussi Kitchen Mania de Mediawan sont offert pendant 6 mois sur les Freebox. Pour les abonnés Delta et Pop, il n’y a aucune manipulation à réaliser, les 2 services sont activés automatiquement et seront stoppés automatiquement à l’issue de la période de gratuité en mai. Pour les Freebox Mini 4K et Révolution, il est en revanche nécessaire d’activer ces services. Il suffit pour cela de vous rendre directement sur chacune de ces plateformes. A l’issue des 6 mois offerts, il faudra vous désabonner.

