On a testé pour vous Explore, offert aux abonnés Freebox : des contenus intéressants mais une interface vide

Free propose désormais l’accès à Explore sur ses Freebox (hors V5/Crystal) avec un essai gratuit de 6 mois. Que propose ce service ? Univers Freebox vous propose un tour complet de la plateforme.

Depuis ce mercredi 15 novembre, les abonnés Freebox peuvent profiter de 6 mois offerts à Explore gratuitement et sans engagement. Que propose cette plateforme ?

Pour les détenteurs d’une Freebox Delta et Pop, il suffit de se rendre sur la plateforme pour profiter des contenus et l’abonnement sera résiliée directement lorsque la période d’essai se termine. Du côté des abonnés Freebox mini 4K et Révolution, il faut l’activer directement et, si le service ne vous plaît pas, il faudra vous en désabonner au bout des six mois ou avant. Dans les deux cas, aucun engagement. À l’issue de ces six mois, si vous souhaitez continuer l’aventure, comptez 3.99€/mois.

Accéder à Explore se fait assez facilement : sur Oqee il suffit de se rendre dans la section VOD de votre interface TV et sur Freebox Révolution ou Delta, la plateforme se trouve dans la section vidéo à la demande.

Une fois arrivé sur la plateforme, vous découvrirez l’interface classique des services de SVOD proposée par les Freebox. Une proposition épurée, avec tout de même une certaine éditorialisation des contenus, mais sans fioritures.

Explore est un service se spécialisant dans les documentaires bien réalisés et vous proposera ainsi diverses thématiques, allant de la société à la faune et la flore en passant par la technologie. Les programmes phares seront mis en avant dès l’arrivée sur la page d’accueil avec des icônes très visibles, il suffit de cliquer sur l’une d’entre elle pour en profiter.

Vous pouvez ensuite faire défiler votre page d’accueil en cliquant sur la flèche “bas” de votre télécommande pour découvrir les diverses catégories proposées. Comme la plupart des plateformes, Explore mettra en avant ses séries originales comme Victoria’s Secret, Anges et démons, mais vous trouverez aussi des programmes triés par thématique.

Le contenu est assez varié, allant de documentaires historiques sur la guerre froide ou la 2e guerre mondiale à de véritables enquêtes sur des sujets contemporains comme “The Youtube Effect” qui s’attarde sur l’histoire de la plateforme, mais aussi sur son impact en tant qu’outil médiatique. On notera par ailleurs que la fiche de présentation d’un programme est somme toute très sommaire, aucune possibilité d’ajouter à une playlist.

Vous pourrez trouver également un documentaire qui suit les danseurs français pratiquant le Krump, une danse urbaine née dans les quartiers défavorisés de Los Angeles au début des années 2000, à l’occasion du festival Illest Battle. Vous retrouverez également des séries sur un seul sujet, comme Titans des mers. On peut cependant regretter que l’interface ne propose pas une différenciation des épisodes autre que leur titre lorsqu’on les fait défiler.

Verdict

L’interface proposée sur les Freebox se passe de commentaire, il s’agit du minimum syndical. Cependant, en termes de contenus, la plateforme vaut clairement le coup si vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure. Les thématiques sont assez variées et les programmes originaux sont assez nombreux, surtout dans le cadre de l’essai gratuit. Pour ce qui est du tarif après les 6 mois, cela reste à l’appréciation de chacun, mais Explore ne devrait pas vous décevoir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox