Free Mobile continue de perdre des abonnés au forfait 2€ mais réduit l’hémorragie

En l’espace de 5 ans, Free Mobile a perdu près de 2 millions d’abonnés à son forfait 2€. En 2023, la baisse continue mais s’estompe progressivement.

Considéré depuis l’été 2018 comme le talon d’Achille de Free Mobile à la suite d’une perte soudaine et massive d’abonnés, le forfait 2€ n’impacte aujourd’hui plus autant les recrutements de l’opérateur qu’auparavant. La preuve en est, Free Mobile ne cesse de conforter sa place de meilleur recruteur depuis près de deux ans sur le segment. En l’espace de 9 mois, l’opérateur a déjà séduit 574 000 nouveaux clients contre contre 217 000 pour Bouygues Telecom et 83 000 nouveaux forfaits pour Orange.

La mauvaise passe commerciale traversée entre 2018 et fin 2020 est désormais loin derrière l’opérateur qui a retrouvé progressivement de l’éclat grâce à sa stratégie de montée en gamme via le lancement notamment de son offre Série Free.

Cette traversée du désert a toutefois laissé des traces puisqu’en l’espace de 5 ans, l’ex-trublion a perdu 2,1 millions d’abonnés à son petit forfait, beaucoup ont trouvé mieux chez la concurrence alors que d’autres ont tout simplement migré vers le forfait historique à 19,99€. Aujourd’hui, Free Mobile compte encore 3,9 millions d’abonnés à son forfait 2€, lequel a finalement été enrichi il y a un an via le lancement d’une option payante incluant les appels illimités et plus de data (de 1 Go à 5 Go selon les périodes) pour 2,99€/mois supplémentaires.

Sans faire de lien de causalité, Free Mobile constate aujourd’hui que l’hémorragie s’estompe de plus en plus. Après la perte de 325 000 abonnés sur son forfait voix en 2022, l’opérateur annonce une baisse de 116 000 forfaits 2€ sur les 9 premiers mois de l’année, dont seulement 23 000 lors du troisième trimestre. Aujourd’hui, Free Mobile compte 14,7 millions d’abonnés contre 13,5 millions au 3e trimestre 2018, soit seulement 1 million de nouveaux clients engrangés en 5 ans dont la moitié a été recruté depuis le début de l’année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox