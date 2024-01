Performances fibre et ADSL : Free se fait dépasser par Bouygues Telecom en 2023, son concurrent le bat sur tous les critères

Le verdict de nPerf est sans appel dans son baromètre annuel des connexions de l’interent fixe : Bouygues Telecom a proposé en 2023 les meilleures performances de l’internet fixe, toutes technologies confondues.

Un grand chamboulement pour Free, après deux titres consécutifs au baromètre annuel de nPerf en 2021 et 2022. Le baromètre des connexions de l’internet fixe de nPerf pour l’année 2023 sacre cette fois Bouygues Telecom comme opérateur proposant les meilleurs débits et performances sur ses box en France.

Une performance permise, selon l’outil de mesure de débits, par les investissements dans les réseaux et dans les équipements de ses clients avec des box équipées de WiFi 6 et 6E et lui permet ainsi de prendre l’avantage sur les débits descendants, montants et même la latence. En 2023, les quatre opérateurs français ont continué à améliorer les performances de leurs réseaux et ont proposé des connexions Internet plus performantes : +20% de débit descendant, +21% de débit montant, ainsi que -9% de latence.

Bouygues Telecom prend ainsi le leadership sur le très haut débit avec des débits plus élevés que tous ses concurrents. Sur le download, Free le talonne, Orange est assez loin derrière et SFR pour sa part reste très en retrait. Concernant les débits montants, Bouygues Telecom creuse l’écart avec Free qui est tout de même deuxième au classement, suivi par Orange. Du côté de la latence, Bouygues telecom est légèrement dépassé par Orange, tandis que Free se contentera de la troisième place. Au global cependant, les performances d’Orange et SFR, si elles se sont améliorées durant l’année 2023, “restent en dessous de leurs concurrents” affirme nPerf.

On peut noter que sur les connexions Haut Débit (ADSL et Câble allant jusqu’à 30 Mb/s en download) mesurées, Free et Bouygues Telecom sont tout de même au coude à coude, et si ce dernier propose une meilleure latence, c’est Free qui l’emporte de peu sur les débits. Si Free est qualifié de “en retard” par nPerf,il est souligné que “la Freebox v9, annoncée comme étant compatible avec le Wi-Fi 7, participera à l’amélioration des débits des utilisateurs équipés“. On note par ailleurs que les débits descendant moyens ont continué de s’améliorer tout au long de l’année 2023, mais Bouygues Telecom a pris les devants et ne l’a plus lâché à partir du mois de mai, malgré une baisse de régime durant l’été.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox