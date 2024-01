Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : une Bbox pas comme les autres, des révolutions chez Free mais pas seulement…

8 janvier 2013 : Free, 1er opérateur à intégrer les appels vers les DOM dans ses offres Freebox et mobile

Free a en effet été le premier à intégrer les appels émis depuis la France Métropolitaine vers les DOM (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion, mais pas Mayotte) dans son forfait fixe de Freebox Révolution mais également dans ses forfaits mobiles. Ainsi, les abonnés en métropole pouvaient joindre les mobiles situés en Outremer sans surcoût et en illimité (ou dans la limite des 2h proposées par le forfait 2€).

9 janvier 2007 : Présentation du premier iPhone

Il y a maintenant 17 ans que le premier smartphone de la gamme iPhone a été présenté aux yeux du monde. Le smartphone qui a bouleversé le marché mobile pour toujours n’a pourtant été commercialisé qu’en juin de la même année aux Etats Unis, puis dans quelques pays d’Europe, mais déjà l’annonce faisait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu. Tout le monde se souvient du premier iPhone (ou iPhone EDGE ou iPhone 2G).

Pour vous, on a retrouvé la Keynote complète de l’époque, si vous avez une heure devant vous…

10 janvier 2012 : Free Mobile débarque pour tout changer

Impossible de passer à côté dans cette chronique : Free Mobile fête ses 12 ans. L’opérateur de Xavier Niel s’est lancé tête baissée sur le marché mobile en proposant deux forfaits révolutionnaires. L’un à 2 € par mois (0 euro pour les abonnés Freebox) et le second à 19.99 € par mois (15.99 euros par mois pour les abonnés Freebox) et tous les deux sans engagements. Pour en savoir plus sur ce qui a changé depuis ce lancement, rendez-vous sur notre article dédié.

“L’entrée fracassante de Free dans le mobile”, “Free fracasse le marché”, l’opérateur avait surpris la presse avec l’annonce de ses offres

10 janvier 2022 : la promesse de Free Mobile

10 ans après le lancement de Free Mobile, Xavier Niel faisait alors une promesse marquante à laquelle il tient : ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits historiques jusqu’en 2027. Un engagement fort que l’opérateur continue à mettre en avant régulièrement, alors que ses concurrents continuent d’augmenter leurs tarifs, justifiant cela par l’inflation. La grande question demeure : et après 2027 ?

11 janvier 2010 : Bouygues Telecom annonce un service de recyclage de mobiles

La tendance écologique, ça ne date pas d’hier et Bouygues Telecom avait ainsi lancé le 11 janvier 2010 un service assez particulier. En effet, depuis internet ou depuis les Clubs Bouygues Telecom il était possible, quelque soit la marque ou votre opérateur, de faire recycler votre téléphone. Une initiative qui rendait tout le monde content, puisqu’il était possible de récupérer la valeur du téléphone en bon d’achat, ou même d’en faire le don à une association de protection du littoral (donc déductible d’impôts). Depuis, chaque opérateur propose une solution sensiblement identique.

Déjà à l’époque, 42% des utilisateurs rangeaient leur ancien portable pour ne jamais le réutiliser.

14 janvier 2020 : Bouygues lance sa dernière Bbox

Après la Freebox Delta et One plus d’un an auparavant, la SFR Box 8 en août 2019 et quelques mois après la Livebox 5, Bouygues Telecom présentait le 14 janvier 2020 un nouveau server tape à l’oeil compatible Wi-Fi 6. Une box au design assez surprenant, tout en verticalité et avec un WiFi depuis régulièrement salué. L’opérateur a depuis amélioré son server en proposant le WiFi 6E, mais la box reste encore son flagship pour son offre haut de gamme.

