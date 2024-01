Free lance 2 nouveaux packs exclusifs, incluant BeIN Sports, à l’occasion de la CAN

A l’occasion de la diffusion de la Coupe d’Afrique des Nations, Free propose deux nouvelles offres couplées, incluant BeIN Sports et le Bouquet Africain ou le bouquet Maghreb+.

Ces deux nouvelles offres sont proposées durant les mois de janvier et février (souscription possible jusqu’au 29 février) au tarif de 19,99€/mois chacune. Voici les deux nouvelles offres disponibles :

– beIN SPORTS & Le Bouquet Africain Premium

Retrouvez l’intégralité des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies sur beIn SPORTS : Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Algérie, Maroc … l’évènement footballistique le plus attendu d’Afrique.

Entre deux matchs profitez également de plus de 29 chaînes africaines avec Le Bouquet Africain : Nollywood TV, A+, Novelas TV, Trace Africa, Sunu Yeuf… Ainsi que vos chaines nationales pour rester informé de l’actualité de votre pays (NCI, 2STV, RTI1, ORTB, et bien d’autres). Retrouvez l’intégralité des chaînes de ce pack sur cette page.

– beIN SPORTS & Le Bouquet Maghreb+

Retrouvez l’intégralité des matchs de la CAN sur beIn SPORTS : Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire… l’évènement footballistique le plus attendu d’Afrique.

Entre deux matchs profitez également de plus de 20 chaînes maghrébines : 2M, Echourouk TV, Nessma TV, MBC5 … pour vous divertir et rester informé de l’actualité de votre pays. Retrouvez l’intégralité des chaînes de ce pack sur cette page.

Pour souscrire à une de ses offres il suffit de se rendre depuis sa Freebox sur une des chaines des packs beIN, Africain Premium et/ou Maghreb+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox