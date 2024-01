Free lance un concours avec Insomnia pour vous donner la chair de poule dans un festival international

Répondez à deux questions et tentez de gagner deux places pour le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer du 24 au 28 janvier 2024.

“Préparez-vous à vivre des frissons avec le festival du film fantastique de Géradmer. Grâce à Free et Insomnia, vous avez la chance de gagner vos places pour cette expérience cinématographique exceptionnelle”, annonce ce 12 janvier l’opérateur français.

Offerte actuellement aux abonnés Freebox, la plateforme de streaming dédiée à l’horreur est le partenaire officiel de cette nouvelle édition. Elle présentera notamment une avant-première très attendue : le film Destroy all Neighbors. Après le festival, le service de SVOD proposera cette production en exclusivité en mars à ses abonnés.

Sont ainsi à gagner via cette page, 2 places pour une personne. Pour participer, il suffit de répondre à deux questions : “Quel est le réalisateur de Destroy all Neighbors ?”, et “Quel est le président du jury pour cette édition 2024 ?” La fin du concours prendra fin le 19 janvier.

Le Festival de Gérardmer est présenté comme joyau dans l’univers du cinéma de genre, il se tient annuellement dans les Vosges. La 31e édition, prévue du 24 au 28 janvier 2024, promet une programmation éclectique avec plus de 50 films et 110 projections, dont 90% sont des inédits ou des avant-premières, le festival offre une fenêtre sur les nouveautés du genre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox