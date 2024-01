Vous êtes désormais près de 12,5 millions à avoir adopté la 5G mais la vente de forfaits mobile ralentit fortement

Plus de 12 millions de cartes SIM ont été utilisées sur les réseaux 5G au cours du troisième trimestre 2023, soit 15 % du nombre total de cartes SIM.

A l’heure où la couverture 5G de la population ne cesse d’augmenter chez les quatre opérateurs nationaux, les utilisateurs de actifs progresse de plus d’un million par trimestre depuis le lancement commercial de la cinquième génération de téléphonie mobile en 2021.

Lors du troisième trimestre 2023, l nombre d’abonnés connectés à la 5G a atteint 12,4 millions soit 15 % du nombre total de cartes SIM, a annoncé l’Arche le 11 janvier dans son observatoire trimestriel. Parallèlement, la croissance du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G s’affaiblit, soit une hausse de 5 % en un an depuis le début de l’année 2023 après un gain de 7 % en 2022 et de 10 % sur la période 2020-2021. “Cependant, plus de huit cartes SIM sur dix ont été actives sur les réseaux 4G au cours du troisième trimestre 2023”, précise le régulateur.

L’augmentation du nombre de cartes SIM en service, portée uniquement par le segment des forfaits, ralentit par ailleurs depuis la fin de l’année 2022. “La croissance du nombre d’abonnements post-payés n’a jamais été aussi faible : + 1,1 million en un an ce trimestre contre+ 2,5 millions un an auparavant. Au total, 83,2 millions de cartes SIM sont en service en France fin septembre 2023, dont plus de neuf cartes sur dix sont des forfaits (75,9 millions)”, indique l’Arcep.

De son côté, le trafic mobile reste élevée, même si il tend à se réduire depuis le début de l’année 2023 note le gendarme des télécoms. En 4G, la consommation moyenne s’élève à 15,9 Go par mois, soit + 1,3 Go par abonné en un an. Depuis l’étranger, l’usage de données progresse à nouveau depuis plus de deux ans en hausse de 26 % en un an ce trimestre après un bond de 61 % en moyenne sur l’année 202) : “La consommation de données en roaming out s’élève à environ 130 000 téraoctets, un niveau identique au trafic consommé par les clients des opérateurs étrangers lors de leur séjour en France”.

