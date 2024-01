Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC à récupérer gratuitement

De la détente au programme de ce nouveau inclus dans Prime Gaming.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, un nouveau titre s’ajoute à la sélection disponible. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

APICO est un jeu de simulation relaxant où vous pouvez élever, collecter et préserver des abeilles ! Dans une variété d’habitats luxuriants, APICO combine de façon unique la collecte de ressources, la biologie et l’apiculture avec un mélange d’éléments réels et fantastiques. Une aventure sans stress, dans un style assez attendrissant.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox