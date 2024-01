Interview Univers Freebox : Free_1337, le service de Free qui vous dit tout sur ses réseaux fixe et mobile

Vous ne connaissez pas encore Free_1337, on vous explique tout sur ce service indispensable lancé par Free.

Fin 2021, Free a lancé Free_1337, qui permet à tous les abonnés de suivre l’évolution de ses réseaux fixe et mobile de l’opérateur, que ce soit concernant le déploiement ou une fibre sectionner par exemple. Afin de découvrir comment fonctionne Free_1337 et savoir ce qu’il propose, Univers Freebox a réaliser une interview de ses responsables.

Univers Freebox : Pouvez-vous expliquer aux Freenautes ce que propose le service Free_1337 ?

Free_1337 : Free_1337 n’est pas un service mais surtout une approche différente de ce qu’un opérateur peut apporter. Free_1337 résulte d’une volonté de communiquer à propos de nos réseaux fixe et mobile, des gros incidents réseaux et aussi des nouveautés techniques.

Sur quels supports peut-on recevoir les informations diffusées par Free_1337 ?

Nous sommes présents sur plusieurs plateformes: X/Twitter, Facebook, Discord, Bluesky (depuis peu) et Youtube

On n’était pas habitué jusque là à ce que Free communique sur les incidents, pourquoi ce choix de jouer la transparence ?

En tant qu’opérateur fixe et mobile, il nous paraissait normal de communiquer dessus. Les réseaux existants vivent et évoluent. Le déploiement et les maintenances sont fréquents et nous sommes également parfois victimes d’interventions externes non souhaitées. Nous ne communiquons pas que sur les incidents mais aussi les nouveautés techniques (exemple: VoLTE/VoWifi, augmentation de spectre, MVV native…).

Quels systèmes avez-vous mis en place pour être informés en temps réel des incidents ?

Un système simple qui est la communication inter-services. Nous faisons partie de l’équipe réseau. De plus, nous avons accès à des outils internes performants qui nous permettent d’être très réactifs.

Est-ce que les abonnés Free peuvent contacter directement Free_1337 en cas d’incident ?

Notre but n’est pas de remplacer l’assistance Free donc nous ne traitons pas les cas individuels. Néanmoins, nous pouvons avoir certaines sollicitations qui nous permettent de débloquer certains cas particuliers.

En combien de temps en général est résolu un problème réseau ?

Question super intéressante parce qu’on nous demande souvent un délai, ce que nous ne donnons jamais pour plusieurs raisons. Un incident réseau qui touche plusieurs milliers d’abonnés est souvent involontaire et indépendant de notre volonté. Un délai de rétablissement peut donc dépendre de critères très différents: le type de panne, l’impact, les ressources et le matériel nécessaires, l’accès, etc…

Combien de membres compte l’équipe de Free_1337 ?

Deux (Olivier et Anthony)

Est-ce que vous constatez une satisfaction des abonnés de pouvoir être informés des incidents réseaux ?

Depuis le tout premier jour, nous avons des retours extrêmement positifs sur les informations que nous communiquons. Le but encore une fois est de pouvoir communiquer de manière transparente sur nos réseaux et nos évolutions techniques.

Est-ce que des évolutions du service Free_1337 sont déjà prévues ?

Il existe beaucoup de possibilités encore non exploitées. Nous y travaillons 😉

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox