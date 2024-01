Du nouveau sur les factures Free, Orange, Bouygues et SFR pour fiabiliser les abonnements à la fibre

Depuis le 1er janvier, les quatre opérateurs commerciaux nationaux font figurer la référence de la prise terminale optique (PTO) de leurs abonnés sur leur facture, afin de faciliter et fiabiliser la prise d’abonnement à la fibre optique.

Lorsque vous disposer déjà d’une prise optique dans votre logement, et que vous souscrivez à un abonnement (ou lorsque vous changez d’opérateur), il vous est souvent demandé, la référence de votre PTO, afin d’identifier votre ligne fibre optique et faciliter l’ouverture de la ligne. La prise terminale optique (PTO) est installée par le technicien lors du premier raccordement du local ou logement à la fibre. C’est un boitier blanc fixé au mur, d’environ 8cm par 8cm sur lequel il faut connecter la box fibre pour accéder au réseau fibre.

La prise terminale optique (PTO) installée dans les logements

Les quatre opérateurs commerciaux d’envergure nationale (Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR) se sont engagés conjointement à faire figurer la référence de la prise terminale optique de leurs clients abonnés à la fibre optique (FTTH) sur les factures depuis le 1 janvier 2024 ( c’était déjà la cas sur les espaces client en ligne depuis le 1er juillet 2023).

L’indication de la référence de la Prise Terminale Optique sur la facture et l’espace client présente l’avantage pour les utilisateurs de pouvoir obtenir simplement et à tout moment la référence de la prise de leur logement. Cette référence permet notamment de faciliter les démarches en cas d’emménagement ou de changement d’opérateur. Elle permet de fiabiliser la prise de commande et d’éviter les erreurs de raccordement.

