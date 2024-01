Ligue 1 : BeIN Sports fait avancer le rachat des droits

Les négociations continuent pour savoir qui diffusera la Ligue 1 dans sept mois, mais elles prennent du temps et BeIN Sports fait partie des acteurs qui pourraient investir davantage.

On connaît déjà le principal intéressé pour récupérer les droits du championnat, mais les offres rehaussées de DAZN ne suffisent pas encore pour la LFP qui veut atteindre les 900 millions d’euros de droits pour la Ligue 1. Alors que son président Vincent Labrune ne semble pas pressé d’obtenir un accord, les potentiels diffuseurs doivent s’adapter face à la Ligue de Football Professionnel.

Si BeIN Sports n’était pas forcément très intéressé pour se positionner sur les droits de la Ligue 1, puisque la chaîne dispose déjà d’un accord de distribution avec Canal+, le président du PSG Nasser al-Khelaïfi s’en est mêlé. Jugeant que la Ligue 1 ne pouvait pas s’appauvrir et entend faire progresser les droits, y compris pour l’avenir de son propre club. D’après RMC Sports, il échange ainsi régulièrement avec Vincent Labrune, des discussions qui ont abouti à une rencontre entre le patron de BeIN et celui de la LFP ce samedi où le sujet des droits a été sérieusement discuté.

Aucune offre pour l’instant, mais plusieurs options ont été abordées, ce qui est déjà un pas en avant. Pour l’instant, l’idée qui séduit le plus les deux acteurs est de donner à BeIN 3 matchs dont 1 en exclu et deux autres en co-diffusion avec DAZN. Prime Video, pour sa part, a subi des pertes importantes et affirme ne pas pouvoir investir autant qu’auparavant dans les droits TV, mais les échanges perdurent, tandis que Canal+ reste discret.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox