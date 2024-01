Freebox V9 : vos théories sur les 2 buzz de Free

La Freebox V9 suscite l’effervescence même si Free garde le secret sur son nom, son design et ses caractéristiques. Pourtant, l’opérateur a lancé le buzz coup sur coup la semaine dernière, de quoi quoi nourrir l’imagination de la communauté Free.

Plus que jamais sur le pas de tir, la Freebox V9 sera commercialisée d’ici le 19 février prochain, en atteste l’indice dévoilé par Free il y a près d’une semaine sur Instagram. Associant le signe du verseau à sa nouvelle box haut de gamme qui reste pour le moment bien mystérieuse, l’opérateur a permis aux internautes les plus futés de découvrir la période durant laquelle son nouveau bébé sera présenté.

En partant du principe que l’opérateur a toujours lancé une box un mardi, les regards se dirigent aujourd’hui vers le 23 et 30 janvier, ou encore le 6 et 13 février. Si la date du 23 janvier est déjà à écarter puisque les invitations presse n’ont pas été envoyées ce week-end, un certain nombre de Freenautes tablent sur le 13 février sur les réseaux sociaux. Le nuancé de rose et violet utilisé par l’opérateur sur les images de ses Freebox dans son post Instagram ne serait pas anodin à leurs yeux. Ce code couleur ferait ici allusion à l’amour et à la Saint-Valentin qui se tiendra comme toujours le 14 février.

Free commence à faire du teasing autour de la #FreeboxV9 sur Instagram ! (Merci @timote_rbbe)https://t.co/k6RwIbwEXg@First595 a remarqué que chaque photo a son signe astrologique, qui correspond à la date de sorti Freebox V9 = Verseau = entre le 21 janvier et le 19 février ! pic.twitter.com/rropBw6QVc — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 13, 2024

Freebox Extra ?

Et ce n’est pas tout puisque ces couleurs sont également utilisées dans le second buzz lancé par l’opérateur lundi dernier, cette fois sur Twitter. L’opérateur a alors fait le choix d’intégrer une image volontairement floutée, dissimulant ce qui pourrait potentiellement être le player ou le server de la nouvelle box, agrémenté d’un texte mystérieux. ” Publication extra sensible. Cette photo contient du contenu sensible sur notre prochaine Freebox. Afin de ne pas vous spoiler, la publication n’est pas visible pour le moment”.

Certains internautes ont alors imaginé qu’il s’agissait d’un indice sur le nom de la prochaine offre fixe de Free, suggérant une Freebox Extra avec l’utilisation du terme “extra sensible”. Orange propose bien une offre Livebox Max, quand Bouygues propose sa Bbox Ultym et SFR sa gamme Power. Et pourquoi pas utiliser aussi une valeur superlative qui est plutôt associée historiquement à des marques de lessive ?

Si cette théorie semble malgré tout tiré par les cheveux, d’autres utilisateurs sont allés encore plus loin en tentant de faire disparaître le flou sur l’image. En ressort notamment un visuel à coup sûr aux antipodes du visuel de la Freebox V9, lequel pourrait plutôt s’apparenter à une Reefbox V9. Il faudra sans doute attendre le jour-j pour connaître le nom et le design de la nouvelle génération de Freebox de Free. A moins qu’un nouvel indice plus explicite ne soit distillé d’ici là, voire une fuite en interne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox