Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : buzz officiel sur le lancement de la Freebox V9, encore plus de contenus gratuits pour les abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free révèle un premier indice important sur la date de lancement de la Freebox V9, elle sera commercialisée d’ici le 19 février 2024. Plus d’infos...

TF1+ débarquera sur les Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One le 22 janvier. Le service est déjà disponible sur le Player Pop mais les 50 chaînes FAST manquent à l’appel.

Avis aux fans de Denzel Washington, la sélection de nouveaux films sur Oqee Ciné le met en avant cette semaine. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez gratuitement deux nouveaux jeux PC, Lost Lands : Prison de sable – Édition Collector et Atari Mania. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : une nouvelle chaîne sportive gratuite lancée sur Pluto TV : PFL MMA. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 dopés à l’IA débarquent en précommande chez Free Mobile avec un cadeau pour les abonnés. Plus d’infos…

Les champions du rapport qualité-prix de Xiaomi sont désormais disponibles chez Free Mobile, il s’agit des les Redmi Note 13 et 13 Pro. Plus d’infos…

Pour les petits et moyens budgets, Free Mobile intègre les nouveaux Samsung Galaxy A25 5G et A05s. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Fr-Alert : échec du test tsunami chez des abonnés Free Mobile qui n’ont pas sursauté. Plus d’infos…

Iliad a annoncé la disparition de Nicolas Jaeger, son directeur financier et directeur général délégué. Plus d’infos…

Free Mobile : l’utilisation de son réseau 4G et 5G en 2023 et ses performances passées au peigne fin. Plus d’infos…

