Les nouveaux Samsung Galaxy S24 dopés à l’IA débarquent en précommande chez Free Mobile avec un cadeau pour les abonnés

A peine présentée hier lors du Galaxy Unpacked, la nouvelle flotte de smartphone haut de gamme de Samsung est disponible chez Free Mobile.

Très attendus par les afficionados de technologie, les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra ont enfin été officialisés par le géant sud-Coréen hier lors d’un évènement dédié. L’une des grandes évolutions de la gamme est l’introduction de l’IA au sein même du système d’exploitation pour ces smartphones haut de gamme et ils sont d’ores et déjà proposés en précommande sur le site web de Free Mobile. La livraison sera effectuée à partir du 24 janvier prochain.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé dans ses 4 coloris (gris, indigo, noir et ambre) avec au choix 256 Go et 512 Go. A noter, Free applique une remise immédiate sur la version avec plus de stockage pour pouvoir l’acquérir au même prix que la version 256 Go. Ainsi, le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé à 1469€, mais vous pouvez opter pour Free Flex pour payer 769€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 100€. Un bonus de reprise de 150€ est proposé si vous rendez un smartphone lors de l’achat. Si vous êtes déjà abonné Free Mobile et que vous vous connectez sur le site, vous pouvez également bénéficier d’une Galaxy Watch 6 40 mm Graphite offerte, une offre valable pour tous les modèles en suivant la procédure indiquée dans cette brochure. Le paiement par Free Flex passe également à 649€ à la commande puis 29.99€/mois.

Le modèle Ultra se veut très durable dans sa conception, y compris au niveau logiciel avec 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité sur l’ensemble de la gamme. Il embarque un Exynos 2400 en Europe avec 12 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec une charge à 45W maximum. Le smartphone est également compatible WiFi 7 et propose un écran de 6.8 pouces Amoled avec un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Côté photos, comptez sur un capteur de 200 mégapixels avec une optique grand angle, un capteur de 10 Mpx et une optique équivalente et un autre de 12 Mpx dédié à l’utra grand angle. Le smartphone est capable de filmer en 8K.

Un peu moins onéreux, le Samsung Galaxy S24+ est quant à lui proposé dans les 4 mêmes coloris et toujours jusqu’à 512 Go.De nouveau, Free applique une remise immédiate sur la version avec plus de stockage pour pouvoir l’acquérir au même prix que la version 256 Go. Comptez ainsi 1169€ au comptant et, si vous êtes abonné Free Mobile, 349€ à la commande puis 29.99€/mois si vous passez par Free Flex (contre 469€ puis 24.99€/mois si vous n’êtes pas déjà abonnés). Il bénéficie lui aussi d’un bonus de reprise de 150€.

Si vous ne vous voyez pas dépasser les 1000€ pour acheter un smartphone, le Samsung Galaxy S24 est, lui aussi, au rendez-vous. Proposé à 899€ pour sa version 128 Go , il bénéficie d’une remise immédiate de 60€ sur sa version 256 Go permettant de l’acquérir au même prix. En passant par Free Flex en tant qu’abonné Free Mobile, comptez 99€ à la commande puis 28.99€/mois avec une option d’achat de 104€, contre 199€ puis 24.99€ si vous n’êtes pas abonné.

L’IA se fait une grande place chez Samsung

Le géant sud-Coréen entend bien se tailler la part du lion dans l’IA en l’intégrant en profondeur sur ses smartphones haut de gamme. Ainsi, les Galaxy S24 entendent par exemple faire tomber les barrières de la langue : discuter avec un étudiant ou un collègue étranger, ou encore effectuer une réservation lors de vacances dans un autre pays est désormais possible grâce à “Traduction instantanée“. Cette fonctionnalité traduit et retranscrit dans les 2 sens et en temps réel des conversations téléphoniques, dans les langues disponibles. Installée directement dans l’application Téléphone, elle en assure ainsi le caractère privé. Avec Interprète, les conversations entre deux personnes sont traduites et retranscrites instantanément sur un écran divisé en deux, afin que chacune puisse lire, entendre et comprendre ce que l’autre vient de dire. Cette fonction ne nécessite pas de données mobiles ou de Wi-Fi. Pour les messages et les autres applications, l’Assistant Message aide à trouver la bonne formulation en fonction de son interlocuteur, d’autres fonctionnalités comme les notes ou la retranscription utilisent, elles aussi, l’intelligence artificielle.

L’IA générative se charge des résumés et de la création de mises en page pour structurer ses notes selon des formats prédéfinis. Elle génère également des pages de couverture pour retrouver ses notes facilement et avoir un aperçu de leur contenu. L’assistant Retranscription utilise l’IA pour transcrire, résumer et traduire les enregistrements audio, même de conversations entre plusieurs personnes. Le smartphone est capable de reconnaitre plusieurs interlocuteurs (jusqu’à 10) et peut, en fin d’enregistrement audio, faire un résumé des échanges. De plus, les Galaxy S24 marquent une nouvelle étape dans l’histoire de la recherche en ligne en étant les premiers smartphones à proposer la fonction Entourer pour chercher avec Google. Après un appui long sur le bouton d’accueil, l’utilisateur peut entourer, surligner, dessiner ou appuyer sur n’importe quel élément affiché sur l’écran de son Galaxy S24 pour obtenir des résultats de recherche qualifiés et utiles. Le volet photo n’est pas épargné avec des outils d’édition innovants de Galaxy AI : suggestion de retouche, retouche générative, ralenti instantané…

