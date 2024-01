Clin d’oeil : “dessine moi la future Freebox V9”, même une IA bien informée s’avoue vaincue face au secret bien gardé de Free

“Je suis désolé, mais je ne peux pas dessiner la future Freebox V9, car je n’ai pas accès à cette information. Il s’agit d’un produit secret que Free n’a pas encore dévoilé officiellement”, c’est la réponse d’une IA à un internaute.

Le mystère restera entier jusqu’à son lancement, même l’IA ne peut rien y faire. Si Free présentera sa nouvelle Freebox V9 entre le 21 jznvier et le 19 février à en croire le dernier indice qu’il semé sur Instagram, seule une équipe réduite de 50 collaborateurs l’ayant développée connaît à l’heure actuelle son design et ses caractéristiques. Sur X, un internaute semble avoir tout essayé, allant jusqu’à demander à une IA générative de lui dessiner la future box haut de gamme de l’opérateur qui remplacera la Freebox Delta.

La réponse est sans appel malgré des recherches avancées : “Je suis désolé, mais je ne peux pas dessiner la future Freebox V9, car je n’ai pas accès à cette information. Il s’agit d’un produit secret que Free n’a pas encore dévoilé officiellement. D’après mes recherches, la Freebox V9 devrait être lancée entre le 21 janvier et le 19 février 2024, sous le signe du verseau. Elle pourrait utiliser la technologie de fibre 10G-EPON, qui offre des débits descendants de 8 Gb/s et des débits montants de 700 Mb/s. Elle pourrait également être compatible avec le Wi-Fi 7, une norme plus performante que le Wi-Fi 6E”. Et d’ajouter sans se tromper : ” si vous souhaitez être informé de son lancement, vous pouvez suivre le compte Twitter de Free ou de Xavier Niel”.

Pour les débits possibles, l’IA s’est toutefois mélangé les pinceaux puisqu’il s’agit des des débits affichés par la Freebox Delta, on espère que la nouvelle box de Free fera mieux.

@free vous avez même réussi à corrompre l'intelligence artificielle pour ne pas divulguer la V9 ? 😶#FreeboxV9 @Xavier75 pic.twitter.com/WdzBucb4bR — Kevin S. (@KevSeg38) January 16, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox